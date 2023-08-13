17-летний талант из СКА рассказал о своем режиме питания
Нападающий СКА Иван Демидов в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился секретами спортивного питания.
— Намеренно хотели «подсушиться»?
— Да. Хотел набрать мышцы и убрать лишний жир.
— А он был?
— Был.
— Сколько процентов?
— В прошлом году — 9, а сейчас — 7,5.
— А норма?
— 12. Но мне при 9 процентах было некомфортно. Чувствовал моментами, что тяжеловато. Сейчас ощущаю себя лучше.
— Как пришли к снижению процента жира? Поменяли питание?
— Кардинально! Стараюсь не употреблять ничего сладкого. Питаюсь правильно: больше салатов, шоколаду предпочитаю ягоды. Максимум могу в выходной съесть мороженое. Еще в конце прошлого сезона понял: надо взрослеть и переходить на новый уровень. Уже нельзя, как в МХЛ, после игры съесть чипсы или шоколадку. Ведь это влияет на физическую форму. Стал профессиональнее относиться ко всем аспектам.
— Калории не считаете?
— Нет. До такого еще не дошел.
— Какие продукты в вашем стоп-листе?
— Шоколад, хлеб (если только это не тост с авокадо или рыбой), сладкая газировка. Чай пью без сахара. Стараюсь исключать все, что содержит искусственный сахар, а не фруктозу.
— Тяжело воздерживаться от сладкого?
— Первый месяц — да. Потом привык. Сейчас нет желания что-то съесть. Забыл еще сказать про соусы: ни кетчуп, ни какие-то другие соусы не употребляю.
— Люди, которые подсаживаются на правильное питание, начинают заражать им окружающих. Вы из таких?
— Да. Когда из команды кто-то берет макароны с индейкой и добавляет кетчуп, сразу в шутку говорю: «Штраф!»
— А кто в СКА любит кетчуп?
— Так сразу и не скажу. Некоторые молодые ребята могут съесть что-то вредное. По питанию мне нравится Степа Анисимов. Мы с ним нашли друг друга. Он тоже правильно питается. Смотрю иногда на него, вижу, что он не берет что-то, — и я тоже отказываюсь.
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