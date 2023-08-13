Форвард СКА Демидов: «У меня был инцидент с защитником Педаном на тренировке»

Нападающий СКА Иван Демидов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о сложностях перехода из молодежного во взрослый хоккей.

— Ваша цитата из январского интервью: «Еще годок, и буду готов к КХЛ». Получается, сейчас опережаете график?

— Я говорил про сезоны. Что в этом сезоне я буду готов по скорости и технике к КХЛ. По паре игр нельзя делать выводы. Надо смотреть дальше. Но сейчас не чувствую серьезное давление, как в прошлом году. Играл в своем стиле, все нормально.

— В прошлом сезоне не хватало работы ног?

— Верно. В прошлом году не был так физически силен, как сейчас. Совершенству нет предела. Хочу улучшить работу ног. Тренерский штаб говорит мне об этом. Скорость — это мышцы и выносливость. Со взрывными ногами будешь быстро бегать на любом уровне. С годами еще приходит опыт, как правильно расходовать силы. Перестаешь бездумно бегать по площадке. Когда правильно расходуешь силы, в нужное время сможешь убежать от соперников.

— С опытом еще приходит понимание, как играть против габаритных защитников?

— Конечно. В МХЛ очень мало защитников под два метра. В КХЛ ребята рослые и физически сильнее. Надо понимать, куда поехать, а куда лучше вообще не лезть.

— Такого, как, допустим, Андрей Педан, еще попробуй объехать.

— У нас уже был с ним небольшой инцидент. На двусторонке начал обыгрывать его, а он пошел в тело. В моменте я убрал корпус, и он задел только маску.

— Не страшно выходить против таких габаритных защитников?

— Нет. У борта, наоборот, габариты — мое преимущество. Я могу раскачать защитника и уйти от него. Габаритный игрок более неповоротливый. На открытом льду — да. Каждый имеет инстинкт самосохранения. Начинаешь понимать, как правильно проехать, чувствуешь дистанцию.

— Понимаете, как избежать неприятных силовых приемов?

— Есть понятие «водительский стаж». С каждым годом становишься опытнее. Понимаешь, как лучше перестроиться, куда ехать. Так же и в хоккее: со временем уже будешь ждать этого силового приема и можешь сыграть в ответку.

— Любите впечатывать соперников в борт?