17-летний форвард СКА Демидов — о работе с Ротенбергом: «Он общается с каждым игроком»
Нападающий СКА Иван Демидов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о взаимодействиях с тренерским штабом.
— Не задумывались об аренде в другой клуб КХЛ?
— Думал, но разговаривать об этом нужно с нашим главным тренером. Мы об этом пока не говорили. У нас также есть команда ВХЛ. Я не против сыграть там. Молодому хоккеисту много не надо. Главное — играть и набираться опыта.
— С кем из тренерского штаба СКА контактируете больше всего?
— С Алексеем Геннадьевичем Бабинцевым. Он работает с молодежью. Мы давно знакомы, еще с юниорской сборной.
— Роман Ротенберг часто проводит индивидуальные беседы с вами?
— Да. Он общается с каждым игроком. Подсказывает, в чем добавить, что убрать из своей игры.
— Что просил убрать?
— Просил, чтобы я меньше играл в «детский» хоккей. То, что проходило в МХЛ, может не пройти в КХЛ. Лишняя работа с шайбой не нужна, когда можно просто отдать пас.
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