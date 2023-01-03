Поражение от «Торпедо» стало 17-м подряд для «Сочи» в нынешнем сезоне чемпионата КХЛ

«Торпедо» на домашнем стадионе разгромил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

В составе нижегородского клуба забитыми шайбами отметились Максим Летунов, Антон Сизов, Алексей Кручинин и Егор Виноградов. У «Сочи» отметились Артем Николаев и Донат Стальнов.

«Сочи» проиграл 17-ю игру подряд и находится на последнем месте в турнирной таблице западной конференции (18 очков). «Торпедо» — на четвертой строчке (59 очков).

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» — 5:2 (1:0, 4:1, 0:1).

Голы: Летунов (05:32), Николаев (28:17), Сизов (29:00), Кручинин (29:56), Виноградов (30:27), Кручинин (36:39), Стальнов (57:51).

Вратари: Гуска — Плешков (Третьяк, 30:27)

Штраф: 2-6

Броски: 50 (16+12+22) — 25 (9+7+9)

Судьи: Сергей Морозов, Павел Овчинников

3 января, Нижний Новгород, КРК Нагорный