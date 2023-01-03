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Сегодня, 19:21

Поражение от «Торпедо» стало 17-м подряд для «Сочи» в нынешнем сезоне чемпионата КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Торпедо» на домашнем стадионе разгромил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

В составе нижегородского клуба забитыми шайбами отметились Максим Летунов, Антон Сизов, Алексей Кручинин и Егор Виноградов. У «Сочи» отметились Артем Николаев и Донат Стальнов.

«Сочи» проиграл 17-ю игру подряд и находится на последнем месте в турнирной таблице западной конференции (18 очков). «Торпедо» — на четвертой строчке (59 очков).

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Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» — 5:2 (1:0, 4:1, 0:1).

Голы: Летунов (05:32), Николаев (28:17), Сизов (29:00), Кручинин (29:56), Виноградов (30:27), Кручинин (36:39), Стальнов (57:51).

Вратари: Гуска — Плешков (Третьяк, 30:27)

Штраф: 2-6

Броски: 50 (16+12+22) — 25 (9+7+9)

Судьи: Сергей Морозов, Павел Овчинников

3 января, Нижний Новгород, КРК Нагорный

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 46 35 11 74
2 Локомотив 46 29 17 65
3 Торпедо 46 29 17 61
4 ЦСКА 44 28 16 61
5 Динамо М 45 26 19 59
6 Витязь 46 21 25 50
7 Спартак 46 21 25 49
8 Северсталь 45 18 27 46
9 Динамо Мн 47 18 29 45
10 Куньлунь 47 16 31 36
11 Сочи 45 5 40 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 46 28 18 62
2 Металлург 46 27 19 60
3 Авангард 46 28 18 60
4 Сибирь 47 27 20 57
5 Сал. Юлаев 45 23 22 55
6 Адмирал 46 25 21 55
7 Ак Барс 45 22 23 51
8 Барыс 46 21 25 45
9 Трактор 46 19 27 44
10 Амур 45 18 27 42
11 Нефтехимик 45 19 26 41
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Амур – Динамо Мн
 1 : 4
3.01 14:00
Барыс – Металлург
 3 : 2
3.01 14:30
Автомобилист – Авангард
 1 : 7
3.01 17:00
Торпедо – Сочи
 5 : 2
3.01 17:00
Витязь – Куньлунь
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