Нападающий Чернышов — самый молодой игрок в истории «Динамо» в КХЛ

Нападающий «Динамо» Игорь Чернышов стал 14-м игроком, дебютировавшим в КХЛ в возрасте 16 лет.

Форвард дебютировал в лиге в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала».

Он стал самым молодым новичком в истории «Динамо» в лиге, сыграв первый матч в 16 лет и 352 дня.

Прежний клубный рекорд принадлежал Климу Костину (17 лет 4 месяца).