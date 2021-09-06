Брагин — о дубле Мичкова: «У Матвея хорош внутренний стержень»
Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (9:2).
— Хороший матч с нашей стороны, голы хорошие забили. Несколько отрезков выпало во втором периоде, а так — цельная игра. Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые в непростое время пришли и поддерживали нас. Эта поддержка всегда с нами, мы очень благодарны, — цитирует тренера сайт КХЛ.
— Оцените дебют Воробьева.
— Хороший матч провел.
— Морозова ждать?
— У нас очень серьезная конкуренция на этой позиции. Все может быть.
— Моисеев играл и на фланге, и в центре.
— Большой плюс, что он может играть на любой позиции. Хороший матч с его стороны, он не просто так оказался в СКА.
— У Мичкова две шайбы сегодня. Не опасно было злить «Адмирал» в концовке?
— Вы же видели, в одном из столкновений не он упал, а соперник. У Матвея хорош внутренний стержень. В этом возрасте ему нужно правильно играть, мы его направляем.
— Нужно ли погасить его эйфорию?
— Повторюсь, немногим дано забивать голы, это природное чутье. Самое главное — правильно вести Матвея, развивать его качества.
— После такого обилия шайб как успокоить команду перед следующей игрой?
— Вы бы хотели увидеть 1:0? Мы играем для зрителей, они, думаю, получили удовольствие. Многие ребята забили. Дай бог, в следующем матче тоже будет обилие голов.
— Расстроили 2 пропущенные шайбы?
— Пропускать всегда неприятно. Будем исправлять эти моменты. С другой стороны, когда такой крупный счет, в каких-то отрезках идет расслабление. Нужно играть полностью 60 минут.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-admiral-priess-konfierientsiia-6/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю