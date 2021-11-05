Юниорская сборная России в товарищеском матче победила Чехию

5 ноября юниорская сборная России (игроки до 17 лет) в заключительном матче серии товарищеских игр против сверстников из Чехии одержала победу со счетом 4:1.

Третий (и последний) матч серии встреч российских и чешских юниоров вновь принимал Турнов, где двумя днями ранее в первой встрече подопечные Игоря Ефимова разгромили чехов со счетом 6:0.

Таким образом, российские юниоры достигли в этом турне стопроцентного результата, одержав победы во всех пяти матчах (двух — со сборной Словакии U18 и трех — со сборной Чехии U17).