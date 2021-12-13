Юниорская сборная России обыграла Чехию на юношеском Олимпийском фестивале

13 декабря юниорская сборная России U17 (игроки до 17 лет) провела первый матч на Европейском юношеском Олимпийском фестивале-2022. Российская команда переиграла Чехию со счетом 4:2.

В составе сборной России отличились Никита Недопекин, Илья Роговский, Илья Квочко и Кирилл Долженков.

В следующем матче сборная России 14 декабря встретится с командой Белоруссии.