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Юниорская сборная России обыграла Чехию на юношеском Олимпийском фестивале

18:53

13 декабря юниорская сборная России U17 (игроки до 17 лет) провела первый матч на Европейском юношеском Олимпийском фестивале-2022. Российская команда переиграла Чехию со счетом 4:2.

В составе сборной России отличились Никита Недопекин, Илья Роговский, Илья Квочко и Кирилл Долженков.

В следующем матче сборная России 14 декабря встретится с командой Белоруссии.

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Иван Шитик все материалы автора
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