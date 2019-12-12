Юниорская сборная России уступила канадцам на Мировом кубке вызова в Канаде
08:39
Юниорская сборная России (не старше 18 лет) в третьем матче на Мировом кубке вызова буллитам уступила сборной «Канада-Запад» -1:0. Соревнования проходят проходит в Доусон-Крик (Канада),
В следующем матче турнира россияне 14 декабря сыграют против команды США.
?Юниоры U18 уступили игрокам «Канады Запад» в своём третьем матче на Мировом кубке вызова: в основное время команды были равны, дело решилось в серии буллитов.— Хоккей России (@russiahockey) 12 декабря 2019 г.
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Следующий матч наши ребята проведут в ночь с 13 на 14 декабря, сыграем против американцев
?#снамироссия pic.twitter.com/LEbbvKKU9u
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