Юниорская сборная России уступила канадцам на Мировом кубке вызова в Канаде

?Юниоры U18 уступили игрокам «Канады Запад» в своём третьем матче на Мировом кубке вызова: в основное время команды были равны, дело решилось в серии буллитов.

?

Следующий матч наши ребята проведут в ночь с 13 на 14 декабря, сыграем против американцев

?#снамироссия pic.twitter.com/LEbbvKKU9u