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Юниорская сборная России уступила канадцам на Мировом кубке вызова в Канаде

08:39

Юниорская сборная России (не старше 18 лет) в третьем матче на Мировом кубке вызова буллитам уступила сборной «Канада-Запад» -1:0. Соревнования проходят проходит в Доусон-Крик (Канада),

В следующем матче турнира россияне 14 декабря сыграют против команды США.

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