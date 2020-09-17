Три чартера, регулярные тесты, «пузырь». Как пройдет юниорский ЧМ

Журналист TSN Даррен Дрегер сообщил подробности организации юниорского чемпионата мира-2020/21.

Планируется, что команды прилетят из Европы в Эдмонтон на трех чартерах, начиная со второй недели декабря. Перед полетом все пройдут интенсивное тестирование, а также будут регулярно тестироваться по ходу турнира. Проживать сборные будут в закрытом режиме по типу «пузырей» для участников Кубка Стэнли-2020.

Ожидается, что юниорский ЧМ пройдет с 26 декабря по 5 января. Россия сыграет в группе со Швецией, США, Чехией и Австрией.