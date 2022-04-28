Швеция разгромила Германию в четвертьфинале юниорского чемпионата мира

Швеция разгромила Германию в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею. Шведы выиграли со счетом 7:1.

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

1/4 финала

Швеция U18 — Германия U18 — 7:1 (3:0, 1:1, 3:0)

Голы: М. Хевелид (бол., Леккеримяки, Бюстедт), 2:23 — 1:0. Борн (Оделиус), 7:29 — 2:0. Альмгрен (бол., Леккеримяки, Эхгрен), 19:31 — 3:0. Эхгрен (бол., Леккеримяки, Эстлунд), 33:58 — 4:0. Хауф (Кренинг), 35:58 — 4:1. М. Хевелид (бол., Леккеримяки, Эстлунд), 55:12 — 5:1. Стенберг (Год Богг, М. Хевелид), 55:54 — 6:1. Леккеримяки (бол., М. Хевелид, Эстлунд), 57:28 — 7:1.

Вратари: Х. Хевелид — Вольф.

Штраф: 23 — 18.

Броски: 46 (18+10+18) — 29 (6+10+13).

Судьи: Палковы, Шиндел.

28 апреля. Кауфбойрен. Erdgas Schwaben Arena.