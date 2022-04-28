Сборная США забила 13 голов Латвии в матче 1/4 финала юниорского чемпионата мира

Сборная США вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира. В четвертьфинале американцы разгромили команду Латвии со счетом 13:3.

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

1/4 финала

США U18 — Латвия U18 — 13:3 (6:1, 3:0, 4:2)

Голы: Макгроэрти — 1 (Хатсон, Ледди), 4:05 — 1:0. Кейси — 1 (Бриндли, Назар), 5:29 — 2:0. Макгроэрти — 2 (Хатсон), 7:40 — 3:0. Страмел — 1 (Лучиус, Макгроэрти), 12:24 — 4:0. Кули — 1 (Готье, Снаггерад), 12:52 — 5:0. Вильманис — 1, 13:32 — 5:1. Леонард — 1, 15:33 — 6:1. Готье — 1 (Снаггерад, Ледди), 24:40 — 7:1. Леонард — 2, 34:44 — 8:1. Назар — 1, 39:36 — 9:1. Бриндли — 1, 47:14 — 10:1. Леонард — 3, 47:38 — 11:1. Вецкактинс — 1 (Каплан, Круклитис, Локмелис), 52:31 — 11:2. Кейси — 2 (Дюк, Кейси, Смит, Спайцер), 55:36 — 12:2. Чесли — 1 (Ховард, Назар, Кули, Готье), 57:32 — 13:2. Круклитис — 1 (Смит, Локмелис, Вильманис), 59:45 — 13:3.

Вратари: Мазелик — Роловс (Фелдбергс, 12:24).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 64 (20+16+28) — 18 (6+5+7).

Судьи: Кольмюллер, Лангин.

28 апреля. Ландсхут. Fanatec Arena.