Сергей Голубович: «Попаданием в финал, конечно же, доволен»

Главный тренер юниорской сборной России (игроки до 18 лет) Сергей Голубович прокомментировал выход команды в финал Мирового кубка вызова, после победы над сборной Чехии (5:1).

— Что поменяли относительно матчей в группе? Прежде всего сами ребята добавили в дисциплине, полностью выполнили установку, особенно — в первом периоде, — цитирует тренера официальный сайт ФХР. — Почувствовали игру. Согласен, что в третьем периоде слегка подрасслабились, но опять же — смогли вовремя собраться и довели матч до логического завершения.

— Четыре шайбы за первый период. Так разозлились после предыдущей игры с США?

— Нет, США здесь совершенно не при чем. Паша Тютнев большой молодец, забить три шайбы за период — это достижение. Но остальные внесли не меньший вклад в эту победу.

— Впереди финальный матч.

— Попаданием в финал, конечно же, доволен. Каким будет этот финал? Это будет интересно и захватывающе. Во-первых, это Канада. Во-вторых, играем с хозяевами льда. Будем стараться показать наш лучший хоккей.