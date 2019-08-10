Сергей Голубович: "Канада доминировала? С любым соперником можно играть"

Главный тренер юниорской сборной России поделился впечатлениями от победы над Канадой (3:2) в финале Кубка Глинки/Гретцки.

– Температурные условия невыносимые, – заявил Голубович, – но благодаря системности, которая присутствует в Федерации хоккея России, которая дает нам дорогу в жизнь, мы победили. Все работают вместе – аналитические, скаутские службы.

– Канада всех громила в группе. Ваша уверенная победа означает, что это поколение наших ребят – сильнейшее на своем уровне?

– Они доминировали, но не настолько, чтобы совсем. С любым соперником можно играть, главное – желание самих хоккеистов.

– Долгое время в команде не было ярко выраженного лидера, но у Александра Пашина отличная результативность на Кубке Глинке/Гретцки.

– Сашка – молодец, вопросов нет. Не люблю кого-то выделять, все – молодцы. Даже третий вратарь внес огромный вклад, помогал аналитикам, скаутам и ребятам. (Евгений Белоусов)