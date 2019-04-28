Сборная России уступила команде Швеции со счетом 3:4 (ОТ) в финале юниорского чемпионата мира (до 18 лет).

Отметим, что россияне вышли в финал впервые с 2009 года, а в последний раз завоевывала золотые медали в 2007 году. Отметим, что за 10 лет российская сборная лишь дважды завоевывала бронзовые награды.

В составе россиян впервые на турнире отметился капитан Василий Подколзин, также отличились Родион Амиров и Максим Грошев.

Юниорский чемпионат мира

Финал

Швеция-U18 - Россия-U18 - 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Раймонд - 1 (Хенрикссон), 9:32 - 1:0. Хольмстрем - 1, 25:53 - 2:0. Подколзин - 1 (Амиров, Хуснутдинов), 31:48 - 2:1. Амиров - 3 (Подколзин, Хуснутдинов), 40:20 - 2:2. Грошев - 1 (Ващенко), 50:22 - 2:3. Раймонд - 2 (Хольц, Броберг), 50:47 - 3:3. Раймонд - 3 (Бреннстам, Юханссон), 65:44 - 4:3.

Вратари: Альнефельт - Аскаров.

Броски: 30 (13+8+2+7) - 38 (9+15+13+1)

Судьи: Кэмпбелл, Макфарлейн.

28 апреля. Эрншельдсвик. Fjallraven Center. 5602 зрителя.

Россия vs Швеция: все голы финала юниорского чемпионата мира