Сборная России ликует после победы в Мировом кубке вызова

Юниорская сборная России уверенно обыграла команду США в финале Мирового кубка вызова — 6:2. Опубликовано видео того, как россияне радуются победе после финальной сирены.

GAME OVER! It's a 6-2 final and ?? is golden for the 2nd year in a row!#WorldU17 ? pic.twitter.com/Qdyf9q1CZD — World U17 Challenge (@HC_WU17) November 10, 2019

В составе победителей отличились Федор Свечков, Прохор Потапов, Илья Иванцов, Никита Чибриков, Всеволод Гайдамак и Данила Юров.

В последних трех матчах россияне забросили 18 шайб. В полуфинале они победили Чехию — 4:0.