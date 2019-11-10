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Сборная России ликует после победы в Мировом кубке вызова

08:07

Юниорская сборная России уверенно обыграла команду США в финале Мирового кубка вызова — 6:2. Опубликовано видео того, как россияне радуются победе после финальной сирены.

В составе победителей отличились Федор Свечков, Прохор Потапов, Илья Иванцов, Никита Чибриков, Всеволод Гайдамак и Данила Юров.

В последних трех матчах россияне забросили 18 шайб. В полуфинале они победили Чехию — 4:0.

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