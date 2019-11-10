Сборная России ликует после победы в Мировом кубке вызова
08:07
Юниорская сборная России уверенно обыграла команду США в финале Мирового кубка вызова — 6:2. Опубликовано видео того, как россияне радуются победе после финальной сирены.
GAME OVER! It's a 6-2 final and ?? is golden for the 2nd year in a row!#WorldU17 ? pic.twitter.com/Qdyf9q1CZD— World U17 Challenge (@HC_WU17) November 10, 2019
В составе победителей отличились Федор Свечков, Прохор Потапов, Илья Иванцов, Никита Чибриков, Всеволод Гайдамак и Данила Юров.
В последних трех матчах россияне забросили 18 шайб. В полуфинале они победили Чехию — 4:0.
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