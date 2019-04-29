Нападающий юниорской сборной России Родион Амиров после поражения в финале от команды Швеции (3:4 ОТ) подвел итоги юниорского чемпионата мира.

– Горд, что довелось играть плечом к плечу с такими парнями, все работали, все бились, – цитирует Амирова официальный сайт ФХР. – Сплотились, были семьей – и заняли второе место. Жаль, что проиграли, но второе место – тоже что-то.



Спасибо тренерскому штабу, находили нужные слова. Мы долго раскачивались, но подошли к плей-офф в нужной форме. Старались выполнять установку. На овертайм силы были, хотя и вчера тоже играли в овертайме. Но ведь это финал ЮЧМ.

Василий Подколзин лидер, капитан. Забил очень нужный гол, повел нас за собой, дал нам стимул.



Приятно ли играть в таком матче? Конечно. Мы переписали историю, ведь юниорские сборные десять лет не выходили в финал. Обидно, что не золото, но это спорт. Будем работать дальше.