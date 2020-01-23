«Пока что не думаю об Америке. Буду здесь, в России». Лучший бомбардир Олимпиады рассказал о своем будущем

Форвард сборной России U16 Матвей Мичков в интервью «СЭ» заявил, что пока не думает об отъезде в Америку.

16-летний Мичков стал лучшим бомбардиром юношеской Олимпиады — в 4 матчах он набрал 14 (9+5) очков. В финале против США (4:0) Мичков сделал дубль.

— Думаете уехать в Америку? Или хотите в России поиграть?

— Время покажет. Пока что не думаю об Америке. Буду здесь, в России. (Алексей Шевченко)

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