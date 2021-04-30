Немчинов высоко оценил уровень игры 16-летнего Мичкова на ЮЧМ

Серебряный призер Олимпиады-1998 Сергей Немчинов высказался об игре нападающий юниорской сборной России по хоккею Матвея Мичкова.

«Матвея Мичкова я хорошо знаю, видел его в «Сириусе», когда он выступал на первенстве регионов — там он становился лучшим бомбардиром и признавался лучшим игроком турнира. Матвей — очень талантливый парень, очень техничный. Это один из лидеров нашей сборной, он результативно играет на чемпионате мира. Нисколько не умаляя достоинств немцев, четыре гола еще надо забить — это не просто так. И Матвей обладает мастерством, чтобы это сделать», — сказал Немчинов «Газете.Ru».

Сборная Россия обыграла команду Германии со счетом 6:1 на юниорском ЧМ. Мичков забил четыре шайбы.