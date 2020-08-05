Молодежная сборная России забросила 10 шайб сверстникам из «Сочи»

Молодежная сборная России разгромила сверстников из «Сочи» во втором матче сочинского товарищеского турнира — 10:0. В первой игре сборная одержала победу 6:0.

Parimatch Sochi Hockey Open

«Сочи» — Россия U20 — 0:10 (0:5, 0:2, 0:3)

Голы: Лихачев — 2 (Афанасьев, Цыплаков), 8:36 — 0:1. Сафонов — 2 (Зайцев, Фирстов), 9:39 — 0:2. Кузнецов — 1 (бол., Фирстов), 11:28 — 0:3. Афанасьев — 2 (Абрамов), 15:48 — 0:4. Рогов — 1 (Спиридонов, Николаев), 19:44 — 0:5. Абрамов — 3 (Грошев, Амиров), 21:31 — 0:6. Грошев — 3 (Абрамов, Амиров), 25:48 — 0:7. Амиров — 3 (Грошев, Абрамов), 46:21 — 0:8. Фирстов — 1 (Сафонов), 53:24 — 0:9. Цыплаков — 1 (Афанасьев, Лихачев), 59:23 — 0:10.

Вратари: Шаймарданов — Аскаров.

Броски: 12 (2+7+3) — 51 (22+12+17).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

5 августа. Сочи. Ледовая арена «Шайба».