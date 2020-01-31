Матчи юниорского ЧМ по хоккею перенесены из Китая в Болгарию из-за коронавируса
20:17
Матчи юниорского чемпионата мира по хоккею (игроки до 18 лет) в группе В второго дивизиона перенесены из Китая из-за коронавируса, информирует пресс-служба ИИХФ. Игры должны были пройти в феврале и марте 2020 года в Тяньцзине, а теперь пройдут в Софии (Болгария) 23-29 марта.
Напомним, в этой группе выступают сборные Австралии, Болгарии, Хорватии, Голландии и Испании.
Ранее сообщалось, что новым вирусом заражены в Китае уже порядка 6000 человек, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы во многих других странах.
The 2020 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division II Group B originally planned in China will be played in Sofia??, 23-29 March 2020. https://t.co/av2CEsOSRE— IIHF (@IIHFHockey) January 31, 2020
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