Сборная Канады разгромила Германию на ЧМ среди юниоров

Сборная Канады разгромила Германию во втором своем матче в группе А на чемпионате мира до 18 лет — 8:0.

Вчера, 20 апреля, канадцы разгромно уступили шведам с идентичным счетом (0:8).

Следующий матч Канада сыграет против Словакии, немцы встретятся со сборной Чехии.

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Канада U18 — Германия U18 — 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)

Голы: Лардис — 1 (бол., Мартон, Ритчи), 15:06 — 1:0. Вуд — 1 (бол., Кристол, Селебрини), 16:45 — 2:0. Драгичевич — 1 (бол., Бьярнасон), 30:39 — 3:0. Мартон — 1 (Макдонелл, Халабурда), 31:59 — 4:0. Вуд — 2 (Селебрини, Ритчи), 35:00 — 5:0. Ритчи — 1 (Селебрини, Аллен), 46:30 — 6:0. Лардис — 2 (Кэттон, Мартон), 55:05 — 7:0. Лардис — 3 (бол., Аллен, Ритчи), 58:55 — 8:0.

Нереализованный буллит: Барлоу (Канада U18), 41:17 (Вратарь).

Вратари: Бьярнасон — Виллершайд.

Штраф: 6 — 39.

Броски: 50 (17+14+19) — 11 (3+3+5).

Судьи: Йоббагы, Офнер.

21 апреля. Поррантрюи. Raiffeisen Arena.