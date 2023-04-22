Сборная Швеции обыграла Словакию на ЧМ среди юниоров

Сборная Швеции обыграла Словакию в матче группы А на чемпионате мира до 18 лет — 5:3.

В следующем матче шведы сыграют против Чехии. Словакия встретится с Канадой.

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Словакия U18 — Швеция U18 — 3:5 (1:3, 0:0, 2:2)

Голы: Линдстейн — 1 (бол., Форсфьял, Дауэр Нильссон), 4:35 — 0:1. Сандин Пелликка — 2 (бол., Форсфьял, Линдстейн), 10:39 — 0:2. Пекарчик — 1 (бол., Масника, Штрбак), 15:52 — 1:2. Эдстрем — 1 (Штенберг, Каньяс), 16:44 — 1:3. Масника — 1 (Дворски, Пекарчик), 51:51 — 2:3. Кукумберг — 1 (Енско, Седзо), 53:59 — 3:3. Вальберг — 2 (Форсфьял), 56:14 — 3:4. Унгер Серум — 2 (п.в.), 59:54 — 3:5.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 26 (7+5+14) — 53 (23+20+10).

Судьи: Барсело, Блойер.

21 апреля. Поррантрюи. Raiffeisen Arena.

Сборная Финляндии обыграла Латвию в матче группы В — 5:2.

В следующем матче фины сыграют против сборной США. Латвийские хоккеисты встретятся с Швейцарцами.

Группа B

Латвия U18 — Финляндия U18 — 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

Голы: Кумпулайнен — 1 (Уронен, Кивихарью), 1:25 — 0:1. Хюннинен — 1 (бол., Нурми, Ярвенти), 30:53 — 0:2. Халттунен — 2 (Хелениус, Аласиуруа), 37:12 — 0:3. Уронен — 1 (Мухонен, Ярвенти), 38:07 — 0:4. Ниедрайс — 2 (Ансонс), 44:52 — 1:4. Кумпулайнен — 2 (Кивихарью, Кангас), 46:12 — 1:5. Стрейкисс — 1 (бол., Буланс, Лившиц), 53:59 — 2:5.

Вратари: Озолс (Фелдбергс, 40:00) — Веденпаа.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 21 (3+2+16) — 47 (15+22+10).

Судьи: Кадье, Эрикссон.

21 апреля. Базель. St. Jakobshalle.