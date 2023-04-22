Сборная Швеции обыграла Словакию на ЧМ среди юниоров
Сборная Швеции обыграла Словакию в матче группы А на чемпионате мира до 18 лет — 5:3.
В следующем матче шведы сыграют против Чехии. Словакия встретится с Канадой.
Хоккей
Юниорский чемпионат мира
Группа A
Словакия U18 — Швеция U18 — 3:5 (1:3, 0:0, 2:2)
Голы: Линдстейн — 1 (бол., Форсфьял, Дауэр Нильссон), 4:35 — 0:1. Сандин Пелликка — 2 (бол., Форсфьял, Линдстейн), 10:39 — 0:2. Пекарчик — 1 (бол., Масника, Штрбак), 15:52 — 1:2. Эдстрем — 1 (Штенберг, Каньяс), 16:44 — 1:3. Масника — 1 (Дворски, Пекарчик), 51:51 — 2:3. Кукумберг — 1 (Енско, Седзо), 53:59 — 3:3. Вальберг — 2 (Форсфьял), 56:14 — 3:4. Унгер Серум — 2 (п.в.), 59:54 — 3:5.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 26 (7+5+14) — 53 (23+20+10).
Судьи: Барсело, Блойер.
21 апреля. Поррантрюи. Raiffeisen Arena.
Сборная Финляндии обыграла Латвию в матче группы В — 5:2.
В следующем матче фины сыграют против сборной США. Латвийские хоккеисты встретятся с Швейцарцами.
Группа B
Латвия U18 — Финляндия U18 — 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)
Голы: Кумпулайнен — 1 (Уронен, Кивихарью), 1:25 — 0:1. Хюннинен — 1 (бол., Нурми, Ярвенти), 30:53 — 0:2. Халттунен — 2 (Хелениус, Аласиуруа), 37:12 — 0:3. Уронен — 1 (Мухонен, Ярвенти), 38:07 — 0:4. Ниедрайс — 2 (Ансонс), 44:52 — 1:4. Кумпулайнен — 2 (Кивихарью, Кангас), 46:12 — 1:5. Стрейкисс — 1 (бол., Буланс, Лившиц), 53:59 — 2:5.
Вратари: Озолс (Фелдбергс, 40:00) — Веденпаа.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 21 (3+2+16) — 47 (15+22+10).
Судьи: Кадье, Эрикссон.
21 апреля. Базель. St. Jakobshalle.