Как российские юниоры обыграли Канаду на Мировом Кубке вызова. Лучшие моменты матча
08:29
Сборная России во втором овертайме обыграла команду Канады (Восток) в финале Мирового Кубка вызова для игроков не старше 18 лет — 2:1. У россиян отличились Павел Тютнев и Шакир Мухамадуллин.
Команда Сергея Голубовича завоевала трофей впервые за 13 лет существования соревнований. Россия — единственная команда на турнире, полностью укомплектованная игроками до 18 лет.
3,5 часа — вот столько продолжался финальный матч Мирового кубка вызова U18 с двумя овертаймами! Для тех, кто всё пропустил (и тех, кто просто хочет ещё раз пережить эти эмоции) собрали самое важное в ролик покороче.#снамироссия pic.twitter.com/RZNeK0HxqZ— Хоккей России (@russiahockey) December 16, 2019
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