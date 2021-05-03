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Главный тренер юниорской сборной России Лещев объяснил неудачный период в матче с Белоруссией на ЮЧМ

3 мая 2021, 23:58
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Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев подвел итоги четвертьфинального матча чемпионата мира со сборной Белоруссии (5:2).

«Могу сказать только положительные слова о сборной Белоруссии — это очень хорошая команда, — подчеркнул Лещев. — Сегодня нам было немного тяжело, но мы выдержали и выиграли. Поздравляю ребят с хорошей победой. Пока не готов сказать, что я хотел бы изменить в игре команды.

Во втором периоде мы упустили нить игры. Перед третьим периодом в раздевалке мы сделали перестановки в составе и на этом моменте сработали.

Смена дворца в какой-то степени повлияла на нас. Мы впервые покатались на ней только вчера. Здесь другой лед — где-то это могло сказаться".

(Иван Богун)

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