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Дубль два. Новый лакросс-гол в исполнении Матвея Мичков

15:59

Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков отметился красивым голом в матче против «Атланта». Игрок команды ярославского «Локомотива» (хоккеисты 2004 года рождения) выехал из-за ворот, поднял шайбу на клюшку и забросил ее под перекладину ворот соперника.

Это уже не первый раз, когда хоккеисты забрасывает подобную шайбу в нынешнем сезоне.

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