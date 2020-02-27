Дубль два. Новый лакросс-гол в исполнении Матвея Мичков

Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков отметился красивым голом в матче против «Атланта». Игрок команды ярославского «Локомотива» (хоккеисты 2004 года рождения) выехал из-за ворот, поднял шайбу на клюшку и забросил ее под перекладину ворот соперника.

Feb 27, 2020 Moscow U16: Motya Michkov lacrosse style goal vs Atlanthttps://t.co/o5fyGyENLv pic.twitter.com/FuWmQ4DVh1 — HockeyRU20 (@HockeyRU20) February 27, 2020

Это уже не первый раз, когда хоккеисты забрасывает подобную шайбу в нынешнем сезоне.