Защитник молодежной сборной России Егор Замула, дебютировавший за команду в матче против сборной Западной хоккейной лиги Онтарио на CIBC Canada Russia Series 2019 (1:2 ОТ) отметил, что у сборной есть время сделать работу над ошибками.

— Впервые сыграл за молодежную сборную, — цитирует официальный сайт ФХР Замулу. — Отличный коллектив, замечательный тренерский штаб. Первые две смены было волнение, плюс было тяжеловато привыкнуть к тактике, наша тактика отличается от североамериканского стиля игры. Как справился? Вроде справился. Игра была хорошая, к сожалению, проиграли.

Я удивлен тем, какой получился счет, думал, что будет более результативная игра. Канадцы хорошо играют «пять на четыре», здорово для сборной, что мы не дали им реализовать большинство. У нас это, наоборот, получилось. Заметно, что тренерские штабы обеих команд подробно разбирают игру соперника — когда мы начинаем играть в силовую, они переключаются. Когда они начинают играть активнее — мы перестраиваемся.

Проигрывать жаль, но лучше сейчас, чем на чемпионате мира, например. Есть время сделать работу над ошибками, они были: не забили в пустые, удалились в конце матча. Ничего страшного, идем дальше, самый главный матч завтра.

Что нужно делать для победы? Играть побыстрее, выводить шайбу из нашей зоны. Играть жестче, бить их, но бить по правилам.

Заключительный матч Суперсерии состоится 15 ноября. Счет в серии — 2-3.