Словацкого вратаря выгнали из чешской команды за игру в КХЛ. Клуб Ягра не выдержал давления фанатов

Критика извне заставила «Кладно» расторгнуть контракт с голкипером Юлиусом Гудачеком.

Отношение к людям может измениться в одночасье. Это испытал на себе известный вратарь Юлиус Гудачек. Вся карьера словацкого голкипера прошла в Европе. Он начинал в родном чемпионате, прокатился по шведской и чешским лигам, а сделал имя в России, играя за «Северсталь» и «Спартак». Сезон-2022/23 Юлиус посвятил «Барысу» и планировал остаться в КХЛ, но не нашел новый клуб. Гудачек — вратарь с большим опытом, который участвовал на нескольких чемпионатах мира за сборную Словакии. Однако все прошлые заслуги и честно заработанное имя померкли на фоне травли из-за игры в КХЛ после событий февраля 2022 года.

Отверженный в Чехии вратарь

Гудачек, играя за «Барыс», запомнился честным интервью, когда раскрыл главный посыл антироссийских заявлений Доминика Гашека, обвиняющего наших спортсменов во всех смертных грехах. Слова Юлиуса цитировались в чешских СМИ. В то же время голкипер честно заявлял, что хочет вернуться в КХЛ, если получит хорошее предложение. Это короткий ликбез, откуда началась дискриминация Гудачека в Чехии. В декабре вратарь мог перейти в местный «Маунтфилд», но до контракта дело не дошло. Как только стало известно, что клуб интересуется вратарем с кахаэловским прошлым, фанаты раскритиковали руководство. Поднявшийся негатив заставил менеджеров отказаться от его кандидатуры.

Юлиус быстро договорился с другой чешской командой. «Кладно», который курирует легендарный Яромир Ягр, потерял из-за травмы основного голкипера Адама Брызгалу и собирался закрыть проблемную позицию 35-летним Гудачеком. Клуб представил новичка. Юлиус даже успел потренироваться за «Кладно», но так и не сыграл в официальных матчах. Причина — аналогичная. Фанаты ополчились на руководство и пригрозили бойкотом матчей из-за заявки Гудачека. С критикой выступили не только болельщики. Порцию хайпа словил Гашек, к недовольству присоединился трехкратный обладатель Кубка Стэнли Иржи Грдина.

Осудительная риторика не оставила выбора «Кладно». Клуб расторг контракт с Гудачеком, закрыв глаза на вратарскую проблему. Волна общественного негатива имеет слишком сильный эффект. Болельщикам плевать, что команда осталась с одним взрослым голкипером, пока травмирован Брызгала. Выбор прошлого клуба и позиция Юлиуса их тревожили больше. Оправдательное интервью изданию iSport.cz дал капитан «Кладно» Радек Смоленяк. Защитник, поигравший в КХЛ за «Югру», «Торпедо», «Медвешчак» и «Слован», включил заднюю и заявил, что чувствует ответственность за приглашение Юлиуса. Ведь именно он связался с Гудачеком, когда травмировался Брызгала.

— Юлиус очень бы нам помог, в этом я был уверен. Честно говоря, когда я ему позвонил, мне в голову не пришло, что он связан с КХЛ. Я просто искал помощи для «Кладно», — сколько в словах Смоленяка здравого смысла, а сколько желания станцевать под музыку, которую ставят, — решать вам.

Юлиус Гудачек. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заявление Гудачека

Юлиус долго не скучал без работы. Вратарь подписал контракт с немецким клубом «Франкфурт» и скоро дебютирует в чемпионате Германии. Однако ситуация, случившаяся в «Кладно», задела Гудачека. Голкипер обратился к хейтерам в социальных сетях, опубликовав большое заявление. Ниже частично цитируем слова вратаря.

— К сожалению, нападки на меня перешли из хоккейной среды на все общество и стали показателем того, как можно разрушить карьеру человека и, например, расторгнуть с ним контракт, даже если он его никак не нарушал. И это из-за надуманных обвинений и явной клеветы в медиа. В 35 лет я могу справиться с ситуацией, но очевидно, как она могла бы отразиться на карьере 20-летнего. Время, когда людей увольняли с работы за надуманное мнение, не так уж и далеко, и возвращаться к нему я точно не хочу. В 1989 году наши родители боролись за демократию, свободу слова, а также за свободу путешествовать, жить и работать в стране по своему усмотрению.

Я уважаю мнение других и очень хочу, чтобы ко всем относились с таким же уважением. В том числе к тем, у кого другое мнение по поводу выступлений в КХЛ или любой другой работы в России. Я лично знаю многих людей, которые даже в нынешней ситуации работают в России — врачей, учителей, юристов и бизнесменов. Хотя они не подвергаются такому же линчеванию в медиа, как мы, хоккеисты, я был бы очень недоволен, если бы, например, врача, который лечит пациентов в России, уволили бы с работы, когда он через некоторое время вернулся бы в Словакию или куда-нибудь еще.

Потому что это то же самое, что и уволить кого-то только из-за его расы, религии или ориентации. Это противоречит Хартии основных прав и свобод. В моем случае ситуация тем более абсурдна, ведь в 2022 году я поехал играть в Казахстан, в команду «Барыс». Казахстан — независимое государство, Астана — его столица. Конечно, клуб играет в КХЛ против российских клубов. Однако речь идет о казахстанском клубе и моей жизни в Казахстане. Если это повод для публичного линчевания, то этот мир свернул куда-то не туда, — написал Гудачек в социальной сети.

В поддержку вратаря, с которым «Кладно» разорвал контракт из-за травли фанатов, выступил глава парламента Словакии Петер Пеллегрини.

— Вы меня знаете как человека, который осуждает любое насилие. Еще больше меня огорчает, если губят жизни абсолютно невинных людей, которые не имеют ничего общего с этим военным конфликтом. Примером этого является прекрасный словацкий хоккеист Юлиус Гудачек, который до недавнего времени играл в российской хоккейной лиге, — приводит слова Пеллегрини ТАСС со ссылкой на портал sportweb.pravda.sk.

Юлиус Гудачек. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Будущее Гудачека

Дорога в чешский чемпионат для Юлиуса очевидно закрыта. Как и, вероятно, в финскую лигу, где также осуждают выступление хоккеистов в КХЛ. В то же время Словакия сохраняет нейтралитет к России. Игроки этой страны спокойно подписывают контракты с нашими клубами. На родине к выбору КХЛ относятся спокойно. Это в том числе подтверждают слова Пеллегрини.

Сомневаюсь, что 35-летний Гудачек в будущем заинтересует российских менеджеров. Даже последний сезон за «Барыс» голкипер провел неровно. Зато в Германии Юлиус может спокойно провести пару лет и закончить яркую карьеру. Мы запомним вратаря не только за эффектные сейвы (а иногда привозы), но и за послематчевые Гуда-шоу, а после недавнего заявления — еще и за смелую публичную позицию.