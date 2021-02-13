Один из самых странных русских хоккеистов. Попался на допинге, стал изгоем в Америке и вместо КХЛ поехал во вторую лигу Швеции

О существовании такого хоккеиста, как Валентин Зыков, в России знают немногие.

В 17 лет воспитанник ЦСКА укатил играть в юниорскую лигу Квебека и до отъезда в Канаду сыграл всего один сезон в МХЛ. Тогда талантливому масочнику нашлось место в, возможно, сильнейшей команде в истории лиги — «Красной Армии» образца 2012 года с Кучеровым, Гусевым, Прохоркиным, Ожигановым, Задоровым и Марченко. Блекло он выступил и на своем единственном МЧМ в 2014-м, с которого пришлось уехать всего лишь с бронзой и нулем в графе «Набранные очки».

За год до единственного крупного турнира за сборную североамериканские скауты прогнозировали Зыкову выбор в конце первого раунда драфта, но в итоге россиянин ушел только под 37-м номером в чемпионский «Лос-Анджелес» Дэрилла Саттера. Только уже после первого сезона в АХЛ Валентин оказался не нужен «Кингз» и был обменян в тогда еще серую и аморфную «Каролину».

В фарм-клубе «Харрикейнз» Зыков с ходу стал одним из лидеров, однако в основу поднимался по большим праздникам. При этом забить дебютный гол в НХЛ он сумел в первом же матче за команду из захолустного Роли. Однако уже после второй игры «любимый тренер Акима Алиу» Билл Питерс спустил флегматичного россиянина обратно в АХЛ.

В следующем сезоне после дебюта за «Каролину» Валентин по-настоящему взорвал АХЛ и стал лучшим снайпером лиги. Только реальный шанс закрепиться в НХЛ получил, уже когда «Ураганы» в концовке регулярки потеряли шансы на плей-офф, и выдал сносную концовку с семью очками в десяти матчах.

А вот дальше Зыков может обижаться только себя. Сменивший Билла Питерса Род Бриндамор пытался интегрировать воспитанника ЦСКА в перестроечную команду, но после тринадцати матчей без заброшенных шайб посчитал, что возиться с праворуким нападающим еще один сезон нет смысла. Далее через драфт отказов уроженец Санкт-Петербурга оказался в «Эдмонтоне», а спустя пять матчей за «Нефтяников» также с уэйвера был подобран «Вегасом».

GOAL. Valentin Zykov scores his first as a Golden Knight to tie it up. pic.twitter.com/wDOMeeaE7H — Knights On Ice (@knightsonice) February 6, 2019

В «Голден Найтс» Валентин не блистал, однако постепенно начал выходить из штопора, прервал безголевую серию, стал автором первой русской шайбы в истории клуба и периодически получал хорошие отзывы от генерального менеджера Джорджа Макфи. В «Вегасе» Зыков решил взять себя за шкирку и после окончания плей-офф остался в Неваде, полностью посвятив отпуск подготовке к следующему сезону.

Летняя пахота оправдалась — тренер «рыцарей» Жерар Галлан остался доволен тем, как он прибавил за межсезонье, и уже на предсезонке наградил его стабильным местом в четвертом звене. Габаритный форвард здорово выглядел в выставочных играх и не только забрасывал, но и классно отрабатывал в обороне. Однако в октябре идиллию Зыкова в «Вегасе» разрушила новость о том, что российский нападающий уличен в употреблении допинга.

Valentin Zykov of the @GoldenKnights has been suspended for 20 games. https://t.co/FWe0B2fdVT pic.twitter.com/F0dNorKC4F — NHL Public Relations (@PR_NHL) October 17, 2019

Практически сразу агент хоккеиста заявил, что его клиент принимал разрешенную добавку и не знал, что в ней содержатся запрещенные компоненты. А вот руководство «Вегаса» заняло позицию лиги, которая дисквалифицировала Зыкова на 20 матчей, и сообщило, что Валентин сознательно употреблял запрещенное вещество в течение нескольких лет.

Сначала россиянин говорил, что не понимает, почему его допинг-проба дала положительный результат. Но в итоге хоккеисту пришлось извиниться перед клубом и взять на себя ответственность за проступок. Примечательно другое: в прошлом «рыцари» до последнего боролись за признание невиновным другого своего хоккеиста, Нейта Шмидта, также пойманного на допинге, и настаивали на том, что вещество попало в его организм ненамеренно. Правда, от дисквалификации поддержка со стороны клуба американца не спасла.

Практически сразу клуб из Невады выбросил Зыкова на драфт отказов, однако на этот раз претендентов на проштрафившегося форварда не нашлось, и «Вегасу» пришлось отправить его в фарм-клуб. Впрочем, отбыв 20-матчевый бан, в декабре Валентин неожиданно был вызван в основу, сыграл в НХЛ 15 матчей и даже успел забросить. Но на этом история взаимоотношений россиянина с «Голден Найтс» закончилась.

Valentin Zykov till MODO Hockey!https://t.co/qdZwxcnoV4 — MODO Hockey (@MODO_Hockey) February 12, 2021

Даже без истории с допингом Зыкову нужно было возвращаться в Россию — уже не первый год его в КХЛ ждет родной ЦСКА. Еще прошлой весной протянуть руку помощи ему был готов президент армейцев Игорь Есмантович. После переезда в Северную Америку Михаила Григоренко и Кирилла Капризова креативный вингер с роскошным броском вполне мог бы сразу попасть в топ-6 команды Игоря Никитина. Однако Валентин весь сезон ждал предложений от клубов НХЛ и отказался возвращаться в родной клуб даже перед дедлайном. Только связываться с нападающим, подорвавшим репутацию прошлогодним скандалом, никто не собирается. Не ждет его никто и в АХЛ.

Единственным клубом, который согласился приютить еще далеко не пропащего нападающего, оказался «Модо» из скромного Эрншельдсвика, некогда подаривший миру Петера Форсберга и братьев Сединов. Стоило ли столько времени стучаться в закрытую дверь и категорично отказывать действующему обладателю Кубка Гагарина ради того, чтобы оказаться в команде из второй шведской лиги? Сейчас 25-летнему россиянину нужна тотальная перезагрузка, но в этом сезоне она уже вряд ли состоится.