«Вернусь ли я в КХЛ? Пока ничего не решено». Ржига рассказал о своем будущем
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвел итоги матча с Россией (4:3 Б) и рассказал о своем будущем.
— Мы собирались пригласить совсем других игроков в сборную, но не досчитались 14 человек, — сказал Ржига.
— Из КХЛ?!
— Нет, не только, еще из Европы и чешской лиги. Мы не выпустили на матч с Россией Томаша Зогорну потому, что он только недавно перенес операцию. У нас хорошие отношения с «Амуром», поэтому дали ему передохнуть. Его вообще могли в сборную не отпустить, сказав, что им надо думать о борьбе за плей-офф.
— Защитник Коштялек, забивший дважды, готов для КХЛ?
— Если так будет играть, то готов. У него лучший бросок из защитников, играющих в чешской лиге.
— Вы готовились к серии буллитов?
— Нет, но сегодня прекрасно их выполнили. До этого забили 1 из 15, кажется.
— В следующем сезоне вас ждать в КХЛ?
— Пока ничего не решено. (Михаил Зислис)