В Канаде подтвердили возможное участие сборной в Кубке Первого канала

Глава Федерации хоккея Канады Том Ренни подтвердил факт переговоров с ФХР о проведении выставочных матчей со сборной России, сообщает CBC. Отмечается, что сейчас организация займется просмотром кандидатов в сборную из игроков, выступающих в Европе.

Ожидается, что канадцы примут участие в двух турнирах в России, которые пройдут в августе в Сочи и Санкт-Петербурге. Также идут переговоры о включении сборной Канады в состав участников Кубка Первого канала, который пройдет в Москве в декабре.

Напомним, что НХЛ приняла решение не отпускать своих хоккеистов на Олимпийские Игры-2018.