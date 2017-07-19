19:30 19 июля | Хоккей — Европа

В Канаде подтвердили возможное участие сборной в Кубке Первого канала

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Глава Федерации хоккея Канады Том Ренни подтвердил факт переговоров с ФХР о проведении выставочных матчей со сборной России, сообщает CBC. Отмечается, что сейчас организация займется просмотром кандидатов в сборную из игроков, выступающих в Европе.

Ожидается, что канадцы примут участие в двух турнирах в России, которые пройдут в августе в Сочи и Санкт-Петербурге. Также идут переговоры о включении сборной Канады в состав участников Кубка Первого канала, который пройдет в Москве в декабре.

Напомним, что НХЛ приняла решение не отпускать своих хоккеистов на Олимпийские Игры-2018.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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DDPD22

Ну вот и хорошо, что обе стороны договорились, смотреть на противостояние наших парней и кленовых всегда невероятно интересно!

13:47 20 июля

hrenobl68

Конечно приедут, куда им деваться.Команду то надо набирать, а где еще просмотришь людей в деле? С канадой всегда интересные игры получаются

12:31 20 июля

Егорыч85

Идея хорошая! Будет совсем неплохо, если накануне ОИ наши порвут бобров)

12:28 20 июля

shpasic

наверное, за это ещё и денег хотят с наших срубить)

19:40 19 июля