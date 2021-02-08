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Тренер сборной Белоруссии Захаров назвал смешным финансирование хоккея в стране

21:12
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Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Захаров считает, что в стране не финансируют хоккей должным образом.

«Сегодня финансирование хоккеистов — оно смешное, — цитирует Захарова hockey.by. — Серьезно. Смешное просто! В Румынии больше платят хоккеистам, в Польше — больше, в Казахстане — больше. У нас же у всех одинаково все [по финансовым условиям]. Создать команду, грубо говоря, из белорусских хоккеистов и дать бой «Юности» тому же «Шахтеру» вполне по силам. Ну там, наверное, все в первую очередь зависит от руководителей, как и во всех регионах».

59-летний Михаил Захаров занял должность главного тренера сборной Белоруссии в 2019 году. Ранее он уже работал с национальной командой

Дополнительная информация:

http://hockey.by/news/intervyu/news132088.html

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