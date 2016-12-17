Швеция победила Финляндию и досрочно выиграла Кубок Первого канала

Сборная Швеции стала победителем Кубка Первого канала-2016. Во втором матче скандинавы одолели Финляндию - 4:2, а в стартовом поединке взяли верх над Россией (3:1). В заключительном туре шведы встретятся с Чехией.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Финляндия - Швеция - 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Голы: Э. Густафссон - 1 (Умарк), 5:30 - 0:1. Бергстрем - 1 (Закриссон, Рундблад), 16:31 - 0:2. Нюгрен - 1 (бол., Теммернес, Умарк), 21:42 - 0:3. Аалтонен - 5 (бол., Пелтола), 24:33 - 1:3. Закриссон - 2 (Теммернес), 27:24 - 1:4. Хинтс - 2 (бол.), 28:34 - 2:4.

Вратари: Сятери (59:01) - Фаст.

Броски: 18 (9+5+4) - 37 (14+14+9).

Штраф: 16 - 8.

Судьи: Наумов, Раводин.