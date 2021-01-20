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Сергей Костицын заключил контракт с клубом из Словакии

16:38
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Белорусский нападающий Сергей Костицын заключил контракт со словацким клубом «Братислава Кэпиталз», сообщается в официальной группе команды в Facebook.

В минувшем сезоне 33-летний Костицын не провел ни одного матча. В последний раз он выходил на лед в КХЛ 20 февраля 2019 года в составе минского «Динамо» в матче с «Витязем». По окончании сезона-2018/2019 хоккеист перенес операцию на колене, после которой на протяжении долгого времени продолжал восстановление.

В общей сложности Сергей Костицын провел в КХЛ 361 матч, забросил 57 шайб и отдал 120 результативных передач.

Отметии, что «Братислава Кэпиталз» выступает в чемпионате Австрии.

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