Сборная России сыграет против Финляндии на стадионе «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что хоккейная сборная России проведет матч Кубка Первого канала против Финляндии на стадионе петербургского клуба. Игра состоится 15 декабря.

Напомним, что команды уже играли друг против друга на этой арене в прошлом году. Тогда эту встречу посетили 71381 зрителей.

— Принято решение провести на стадионе «Зенита» два хоккейных матча — встречу между сборными России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала и матч между СКА и ЦСКА — так же, как и в прошлом году, — цитируют «РИА Новости» Медведева. — Мы постараемся учесть отзывы, которые мы получили в прошлом году от многочисленных болельщиков, чтобы сделать их пребывание на стадионе еще более комфортным.