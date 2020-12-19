Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала против Чехии.

Место в воротах, как и в игре со Швецией (4:3 Б), займет Александр Самонов.

Первое звено: Марченко — Рафиков, Чибисов — Шипачев — Ткачев.

Второе звено: Ожиганов — Саморуков, Бурдасов — Морозов, Кузьменко.

Третье звено: Яковлев — Юдин, Сошников — Зернов — Толчинский.

Четвертое звено: Антипин, Воронков — Карнаухов — Мамин, Кадейкин.

Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

Трансляция матча Россия — Чехия