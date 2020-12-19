Россия — Чехия: состав сборной на матч Кубка Первого канала
14:20
Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала против Чехии.
Место в воротах, как и в игре со Швецией (4:3 Б), займет Александр Самонов.
Первое звено: Марченко — Рафиков, Чибисов — Шипачев — Ткачев.
Второе звено: Ожиганов — Саморуков, Бурдасов — Морозов, Кузьменко.
Третье звено: Яковлев — Юдин, Сошников — Зернов — Толчинский.
Четвертое звено: Антипин, Воронков — Карнаухов — Мамин, Кадейкин.
Игра начнется в 15.30 по московскому времени.
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