В воскресенье, 5 мая, сборная России проведет третий, заключительный матч на Чешских играх, последнем этапе Еврохоккейтура-2018/19. Соперник россиян по игре в Брно – хозяин турнира, сборная Чехии.

Видеотрансляция матча Чехия – Россия будет доступна на этой странице. Начало игры – 19.00 (время московское).

Чешские игры – последний этап подготовки к чемпионату мира-2019. Главный турнир года пройдет в Словакии, игры примут два города – Братислава и Кошице. Перед ЧМ-2019 национальная команда России собрала один из самых звездных составов в истории.

Чехия – Россия: Евротур, 5 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 19.00

Евротур: расписание и результаты матчей, турнирная таблица

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