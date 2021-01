Олимпийский чемпион Сало осужден на два месяца тюрьмы за ДТП в нетрезвом виде

Бывший вратарь сборной Швеции Томми Сало осужден на два месяца тюрьмы за ДТП в нетрезвом виде, сообщает Eurohockey.

Произвествие случилось в августе прошлого года поблизости от города Кепинг (Швеция). Полиция получила сигнал об аварии и, приехав на место ДТП, обнаружила разбирую машину вратаря и самого Сало в нетрезвом виде внутри.

Томми Сало — олимпийский чемпион-1994 в Лиллехаммере. В финальном матче против Канады голкипер помог одержать победу над Канадой в серии буллитов.

За свою карьеру 49-летний Сало успел поиграть в «Айлендерс», «Эдмонтоне», «Колорадо» и в нескольких командах на родине.

