Олимпийская сборная России в овертайме одолела Словакию на Кубке Германии

Олимпийская сборная России провела матч против Словакии на Кубке Германии. Встреча закончилась победой россиян в овертайме со счетом 3:2.

Основной вклад в успех сборной внес Сергей Толчинский, который оформил дубль. На его счету и победная шайба.

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Кубок Германии

Россия (ол.) — Словакия — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Толчинский — 1 (Кудако, Вовченко), 19:11 — 1:0. Лишка — 1, 27:01 — 1:1. Кодола — 2 (Воронин, Ермаков), 41:24 — 2:1. Кривошик — 1 (Коллар, Черешняк), 55:39 — 2:2. Толчинский — 2 (Кодола), 60:44 — 3:2.

Вратари: Тарасов — Годла.

9 ноября. Крефельд. Yayla-Arena.