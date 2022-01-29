Матч чемпионата Турции по хоккею закончился со счетом 48:2

В матче чемпионата турецкой хоккейной Суперлиги «Эрзурум» разгромил «Измир» (48:2).

Первый период закончился со счетом 15:0. Во втором «Эрзурум» забросил еще 11 шайб. В третьем периоде хозяева забили 22 раза, а гости — два.

«Эрзурум» набрал 39 очков и лидирует в чемпионате — 13 побед и одно поражение. «Измир» проиграл все 14 матчей, не набрал ни одного очка и занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице. Команда забросила 19 шайб и пропустила 249.

Чемпионат Турции

Суперлига

«Эрзурум» — «Измир» — 48:2 (15:0, 11:0, 22:2)

В интернете опубликована видеозапись матча.