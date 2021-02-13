Ларионов — о дебюте Моисеева: «Поработав с ним, понял, насколько он заряжен и хочет себя проявить»
21:16
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов после матча против Швеции (2:1 Б) прокомментировал дебют на Евротуре нападающего Данила Моисеева, забросившего первую шайбу в национальной команде.
«У Моисеева много энергии и энтузиазма, — отметил Ларионов. — Он провел две хорошие тренировки. К сожалению, не сыграл в первом матче, но, поработав с ним с неиграющим составом, понял, насколько он заряжен и хочет себя проявить. Сегодня он это и сделал. Очень довольны, что у нас есть игроки, которые не ждут, когда к ним придет шанс, а сами его берут. Моисеев — один из тех, кто проявил себя сегодня. Их связка с Никитой Чибриковым отыграла очень здорово».
(Михаил Скрыль)
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