Нападающий сборной России Данила Моисеев прокомментировал победу над сборной Швеции на этапе Евротура (2:1 Б).

— Игра была тяжелая. Шведы хорошо катаются, владеют шайбы. Голы забиваются с пятака, партнер удачно отдал мне пас, заковырял.

— Как узнали о вызове в сборную?

— Позвонили из федерации, узнали, готов ли я. Естественно, я загорелся. Через пару часов перезвонили и сказали, что нужно приезжать. Я стремлюсь попасть в сборную и играть за нее.

— Верите ли, что можете попасть на чемпионат мира?

— Все может быть. (Артур Хайруллин)