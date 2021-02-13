Моисеев — о попадании в сборную России на ЧМ: «Все может быть»
21:17
Нападающий сборной России Данила Моисеев прокомментировал победу над сборной Швеции на этапе Евротура (2:1 Б).
— Игра была тяжелая. Шведы хорошо катаются, владеют шайбы. Голы забиваются с пятака, партнер удачно отдал мне пас, заковырял.
— Как узнали о вызове в сборную?
— Позвонили из федерации, узнали, готов ли я. Естественно, я загорелся. Через пару часов перезвонили и сказали, что нужно приезжать. Я стремлюсь попасть в сборную и играть за нее.
— Верите ли, что можете попасть на чемпионат мира?
— Все может быть. (Артур Хайруллин)
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