Команда Лукашенко выиграла первый матч финальной серии любительского турнира в Минске

Хоккейная команда президента Белоруссии Александра Лукашенко обыграла сборную Минской области (7:3) в первом матче финальной серии соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Об этом сообщает БЕЛТА.

Президент страны и его сын Николай Лукашенко записали в свой актив по одной результативной передаче.

Вторая игра серии до двух побед состоится 11 апреля. Если команда президента не сможет победить, 12 апреля пройдет решающий, третий матч.

Ранее в Белоруссии завершился чемпионат страны по хоккею. В финале минская «Юность» обыграла солигорский «Шахтер» (4-1).