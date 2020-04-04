Команда Лукашенко выиграла первый матч финальной серии любительского турнира в Минске
Хоккейная команда президента Белоруссии Александра Лукашенко обыграла сборную Минской области (7:3) в первом матче финальной серии соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Об этом сообщает БЕЛТА.
Президент страны и его сын Николай Лукашенко записали в свой актив по одной результативной передаче.
Вторая игра серии до двух побед состоится 11 апреля. Если команда президента не сможет победить, 12 апреля пройдет решающий, третий матч.
Ранее в Белоруссии завершился чемпионат страны по хоккею. В финале минская «Юность» обыграла солигорский «Шахтер» (4-1).
Дополнительная информация:
https://www.belta.by/sport/view/hokkejnaja-komanda-prezidenta-pobedila-v-pervom-matche-finalnoj-serii-ljubitelskogo-turnira-385948-2020/