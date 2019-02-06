Илья Воробьев: "Шипачев – капитан сборной, Коновалов сыграет в Ярославле"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев в беседе с журналистами сообщил о капитане и стартовом вратаре на первый матч Шведского этапа Еврохоккейтура. Капитанскую повязку будет носить форвард "Динамо" Вадим Шипачев, место в воротах займет голкипер "Локомотива" Илья Коновалов.

– Капитаном будет Шипачев, – заявил Воробьев. – В воротах предоставим возможность сыграть Илье Коновалову. Кочетков не сыграет на этом этапе, у него травма. (Алексей Шевченко)

Этап Евротура пройдет с 7 по 10 февраля. Первую игру россияне проведут против Финляндии в Ярославле.