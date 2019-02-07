Игорь Бобков: "Тренеры обещали дать мне сыграть на Евротуре"

Вратарь сборной России и "Авангарда" Игорь Бобков в интервью "Известиям" отметил, что сыграет на шведских играх. Сегодня стартует очередной этап еврохоккейтура.
– На Кубок Первого канала вы вызывались в сборную в качестве третьего вратаря, и было понятно, что играть будут Сорокин и Шестеркин. Сейчас есть понимание, сколько вам и Коновалову дадут игрового времени?
– Пока не понятно. Но тренеры сборной сразу сказали, что дадут мне сыграть на этом турнире. Еще во время Кубка Первого канала сообщили, что я буду вызван на третий этап Евротура и хотя бы одну игру проведу. Теперь буду тренироваться и доказывать, что достоин как можно чаще появляться на льду.
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https://iz.ru/829700/aleksei-fomin/trenery-obeshchali-dat-mne-sygrat-na-evroture
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