Игорь Бобков: "Тренеры обещали дать мне сыграть на Евротуре"

Вратарь сборной России и "Авангарда"​ Игорь Бобков в интервью "Известиям" отметил, что сыграет на шведских играх. Сегодня стартует очередной этап еврохоккейтура.

– На Кубок Первого канала вы вызывались в сборную в качестве третьего вратаря, и было понятно, что играть будут Сорокин и Шестеркин. Сейчас есть понимание, сколько вам и Коновалову дадут игрового времени?

– Пока не понятно. Но тренеры сборной сразу сказали, что дадут мне сыграть на этом турнире. Еще во время Кубка Первого канала сообщили, что я буду вызван на третий этап Евротура и хотя бы одну игру проведу. Теперь буду тренироваться и доказывать, что достоин как можно чаще появляться на льду.