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Филатов — о поражении от Белоруссии: «То, что не получилось выиграть, не говорит о том, что мы не сражались»

Филатов отреагировал на поражение России от Белоруссии на турнире в Санкт-Петербурге
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер молодежной сборной России Владимир Филатов прокомментировал поражение от сборной Белоруссии (1:3) на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.

— Мне очень понравился матч, за исключением первого периода с нашей стороны. Мы играли с сердцем, в яркий молодежный хоккей во втором и третьем периода. Благодарен сопернику за сегодняшний урок. Парни сыграли против хорошо организованной команды Белоруссии.

— Перед турниром вы говорили, что парни хотят дать бой и показать свою конкурентоспособность. У них это получилось?

— Мы дали бой в обеих встречах. То, что не получилось выиграть, не говорит о том, что мы не сражались. Самое главное, что для некоторых ребят игры против старших проходят не так часто. Значимость этого турнира для игроков очень высокая. Теперь они знают, что их ждет во взрослом хоккее.

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