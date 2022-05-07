Главный тренер сборной Белоруссии Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над молодежной сборной России (3:1) на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.

— Молодежная сборная России — обученный соперник, — отметил Вудкрофт. — Команда играла по системе. Этот матч — хорошее испытание для наших молодых хоккеистов. Честно, не помню такого тяжелого начала матча для нас, который был вызван удалениями. Хочу отметить вратаря Константина Шостака, который держал нас в игре и выручал в меньшинстве.

— Оба вратаря — Колосов и Шостак — провели хорошие матчи. Перед финалом у вас приятная головная боль, кого выбрать на матч?

— Действительно, наши вратари сыграли здорово. Было приятно наблюдать за ними. В последние годы наша вратарская позиция была проблемной, ей не хватало стабильности. Одной из ключевых задач мы видели развитие наших вратарей. Сейчас мы видим, что появились новые имена, которые отлично проявляют себя, как и в последних матчах. Как вы и сказали, это приятная головная боль перед следующим матчем, но с ней справимся.

— Чего вы ждете от финала против национальной сборной России?

— Россия будет полна мотивации победить в финале. Мы должны быть готовы к этому. Надо хорошо войти в игру. Мы неоднократно обсуждали наши впечатления и ожидания от сборной России. Это хорошо обученная команда, которая показывает отличные скорости. Но нам надо найти точки роста, чтобы нивелировать их плюсы. Мы показали, что, действуя по системе, мы можем играть на равных с Россией. Постараемся завтра показать свой хоккей.