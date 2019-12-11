Что сказал Шипачев о возвращении в сборную?

Форвард сборной России и московского «Динамо» Вадим Шипачев пообщался с журналистами перед стартом Кубка Первого канала.

— Как вам с армейцами Григоренко и Капризовым?

— Ребята — мастера. Сейчас поговорили, что будем делать. По игре посмотрим, что получится.

— Приятно вернуться в сборную?

— Конечно, очень рад. Сегодня настроение классное, с ребятами потренировались и пообщались. Ждем завтрашней игры.

— С центральными у нас проблема. Понимаете, что сейчас шанс попасть на чемпионат мира?

— Будем стараться выиграть турнир, а дальше посмотрим.

— Почему завтра не вышли на лед в матче с легендами?

— Я с другими ребятами играл. Там были самые легендарные Ткачев и Рафиков (улыбается).

— Год назад Ротенберг сказал, что вы попали в зону дискомфорта. Сейчас в какой вы зоне?

— Меня все устраивает. В «Динамо» я много играю, и в сборной надо доказывать. Силы исчезают, но сейчас накопим немножко. Жду завтрашней игры, дальше будем разбираться. (Евгений Белоусов, Михаил Зислис)