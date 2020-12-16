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Брагин — о невызове Жафярова: «На ту позицию, где он смог бы сыграть, выбрали другого игрока»

20:36
Валерий Брагин. Фото photo.khl.ru
Валерий Брагин. Фото photo.khl.ru
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал состав команды на Кубке Первого канала.

— У нас очень серьезная скаутская и аналитическая службы в федерации. Вся информация находится в руках у тренерского штаба, — сказал Брагин. — Был серьезный анализ. Поэтому пригласили игроков не только из СКА, но и из других клубов, которые на данный момент находятся в хорошем физическом состоянии и соответствуют нашей стратегии.

Завтра со сборной Швецией ворота будет защищать Александр Самонов.

Изучение соперников? Мы всегда отталкиваемся от своей игры. Самое главное — качественно играть самим. Конечно, разбираем отдельные моменты соперников с прошлых Евротуров.

Жафяров? Мы никого не списываем. Все ведущие хоккеисты лиги являются кандидатами в сборную. На ту позицию, где он смог бы сыграть, мы выбрали другого игрока. Никто у нас не списан. Будем смотреть за ним дальше.

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря.

(Михаил Скрыль)

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