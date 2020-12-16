Брагин — о невызове Жафярова: «На ту позицию, где он смог бы сыграть, выбрали другого игрока»
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал состав команды на Кубке Первого канала.
— У нас очень серьезная скаутская и аналитическая службы в федерации. Вся информация находится в руках у тренерского штаба, — сказал Брагин. — Был серьезный анализ. Поэтому пригласили игроков не только из СКА, но и из других клубов, которые на данный момент находятся в хорошем физическом состоянии и соответствуют нашей стратегии.
Завтра со сборной Швецией ворота будет защищать Александр Самонов.
Изучение соперников? Мы всегда отталкиваемся от своей игры. Самое главное — качественно играть самим. Конечно, разбираем отдельные моменты соперников с прошлых Евротуров.
Жафяров? Мы никого не списываем. Все ведущие хоккеисты лиги являются кандидатами в сборную. На ту позицию, где он смог бы сыграть, мы выбрали другого игрока. Никто у нас не списан. Будем смотреть за ним дальше.
Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря.
(Михаил Скрыль)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю