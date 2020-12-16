Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал состав команды на Кубке Первого канала.

— У нас очень серьезная скаутская и аналитическая службы в федерации. Вся информация находится в руках у тренерского штаба, — сказал Брагин. — Был серьезный анализ. Поэтому пригласили игроков не только из СКА, но и из других клубов, которые на данный момент находятся в хорошем физическом состоянии и соответствуют нашей стратегии.

Завтра со сборной Швецией ворота будет защищать Александр Самонов.

Изучение соперников? Мы всегда отталкиваемся от своей игры. Самое главное — качественно играть самим. Конечно, разбираем отдельные моменты соперников с прошлых Евротуров.

Жафяров? Мы никого не списываем. Все ведущие хоккеисты лиги являются кандидатами в сборную. На ту позицию, где он смог бы сыграть, мы выбрали другого игрока. Никто у нас не списан. Будем смотреть за ним дальше.

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря.

(Михаил Скрыль)