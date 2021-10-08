Богданович прокомментировал свое назначение на пост главы ФХБ

Олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович прокомментировал свое назначение на пост главы Федерации хоккея Белоруссии.

«Хотелось бы выразить благодарность федерации хоккея, делегатам конференции за то, что поддержали меня. Знаю, что ФХБ в последние годы очень хорошо развивалась, было реализовано много медийных проектов, проведены реформы как в детских лигах, так и в профессиональных. Я буду поддерживать направление, взятое предыдущим руководством федерации. Я видел, насколько дружен ее коллектив, как в нем искренне и доброжелательно относятся к бывшему председателю. Эту работу мы будем продолжать, будем и вводить новшества, которые помогут совершенствовать национальный чемпионат и привлекать детей в этот вид спорта. Работы очень много, будем трудиться», — цитирует Богдановича официальный сайт ФХБ.

ИИХФ ранее дисквалифицировала экс-главу ФХБ Дмитрия Баскова на пять лет — до 9 сентября 2026 года. Он был отстранен от должности после 10-месячного расследования, по итогам которого выяснилось, что функционер угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями.